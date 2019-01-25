البترول: 79.2 مليون طن استهلاك مصر من المنتجات البترولية خلال 2018/2017

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالبترول، عن حجم استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز خلال العام المالى 2017/2018، بلغ حوالى 79.2 مليون طن.
وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية بلغ 34.4 مليون طن، 44.8 مليون طن غازات طبيعة، مقارنة بـ 80.2 مليون طن خلال العام السابق، منها 37.8 مليون طن منتجات بترولية و 42.4 مليون طن غازات طبيعة .
وأضاف المصد، أن إجمالى الكميات المنقولة بلغ 78.4 مليون طن، حيث ساهمت خطوط نقل الأنابيب بنقل النسبة الأكبر منها بحجم 55.4 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 70.7% من إجمالى المنقول، وبلغ إجمالى المنقول من خلال سيارات اللورى 17.4 مليون طن بنسبة 22.2%، وبلغ المنقول من خلال السفن البحرية 5.3 مليون طن بنسبة 6.8% وتم نقل 300 ألف طن عن طريق السكك الحديد بنسبة 0.03%.
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