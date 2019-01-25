شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر : ليس لدينا معدات خاصة بهواوى فى مكونات الشبكة الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بشركة فودافون مصر، إن الشركة ليس لديها تعقيب عما صرحبه نيك ريد الرئيس التنفيذى للمجموعة العالمية بشأن استخدام أجهزة هواوى، كونه يرجع إلى توجه شركة فودافون الأم، مضيفا: "هواوى شريك أساسى كمورد للشبكة".

وأضاف المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فودافون مصر فى الوقت الحالى ليس لديها معدات خاصة بشركة هواوى فى مكونات الشبكة الأساسية فى الوقت الحالى، ولكنها تدرس مع المجموعة العالمية وهواوى الصينية ما سيحدث لاحقا فى المستقبل، ولكن فى الوقت الحالى لا نرى أى شيء يدعو للقلق فى هذا المجال.

كان رئيس فودافون العالمية نيك رد، ثانى أكبر مشغل للهاتف المحمول فى العالم، قد أعلن اليوم الجمعة أن الشركة أوقفت استخدام معدات هواوى فى شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه هواوى، تدقيقا متزايدا بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكا فى أن التكنولوجيا التى تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس، لكن هواوى نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذى، إن هواوى لاعبا مهما فى سوق المعدات التى تهمين عليها ثلاث شركات، وإن معداتها كانت تُستخدم فى شبكات فودافون الأساسية فى جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجما.

وأضاف: "قررنا وقف استخدام معدات هواوى فى شبكاتنا الأساسية، بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوى من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوى منفتحة فعلا بهذا الشأن وتعمل بجدية".