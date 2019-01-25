شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف تعطل إمدادات فنزويلا بعد تزايد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى البلد العضو فى أوبك ، لكن أسعار النفط بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بعد ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، واستقرار الإنتاج الأمريكي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 13:15جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.16$،وسجل أعلى مستوي 53.91$ ،وأدنى مستوي 52.90 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.11$ ،وسجل أعلى مستوي 61.91$ ،وأدنى مستوي 60.70$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا.

وسط احتجاجات عنيفة فى شوارع كاراكاس ، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان قويدو" تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض رؤساء أمريكا اللاتينية.

رفض نيكولاس مادورو زعيم البلاد منذ عام 2013 الانقلاب على الحكم ، وقرر قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولمحت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها قد تفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا تشمل صادرات النفط ، مع دخول كاراكاس فى المزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ووفقا لبيانات رسمية تراجعت الصادرات من فنزويلا إلى النصف فى السنتين السابقتين ، إلى حوالي مليون برميل خلال 2018 ، وتوقعت الوكالة الدولية سابقا مزيدا من التراجع فى صادرات فنزويلا فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تشهدها البلاد.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 2.5% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، مع تصاعد المخاوف مجددا حيال المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 18 كانون الثاني/يناير،فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بأكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي فى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.2 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 445.1 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،انخفضت المنصات الأسبوع السابق بنحو 21 منصات إلى إجمالي 852 منصة ، والذي يعد أدنى للمنصات منذ الأسبوع المنتهي فى 11 أيار/مايو الماضي.