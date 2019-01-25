شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع قرب أدنى مستوى فى 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة مع جود معظم العملات الرقمية الكبري فى المنطقة السلبية ، لتقترب الأسعار مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، وسط ضعف مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية ، ومخاوف حيال مستقبل صناعة التشفير بعد عديد الآراء السلبية فى منتدى الاقتصاد العالمي فى دافوس.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 115$ بانخفاض قدره 1$ بحوالي 0.9%،حيث سعر الافتتاح عند 116$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 117$ ،وأدنى سعر عند 114$.

حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا هامشيا بلغ حوالي 0.25% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 111$ لكل وحدة ايثريوم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 119 مليار$ ،مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

سجل الايثريوم أدنى مستوى فى خمسة أسابيع،بفعل مخاوف حيال تباطؤ تطوير شبكة ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم ، خاصة بعد اكتشاف مؤخرا وجود ثغرة أمنية تسمح بهجوم إعادة الدخول.

زادت تلك المخاوف بعدما أعلن مطوري الشبكة فى بين رسمي قرار تأجيل تفعيل الهاردفورك بعد أن حدد باحثون على المستوي الأمني نقطة ضعف محتملة فى أحد الترقيات المحتملة للشبكة.

تتواجد معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية فى المنطقة السلبية حاليا ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري حاليا على تلك الفئة من الأصول ،ومخاوف حيال مستقبل صناعة التشفير بعد عديد الآراء السلبية فى منتدى الاقتصاد العالمي فى دافوس.

فى دافوس توقع "جيف شوماخر" مؤسس شركة BCG Digital Ventures أن البتكوين سيذهب إلى الصفر ،وأضاف أن عملات التشفير رائعة لكنني اعتقد أنها ليست عملة لأنها لا قوم على أي شيء.