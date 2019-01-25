شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينزل من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني أرباح ، لكن قد تسجل العملة الأمريكية ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تزايد الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوي 95.97 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.16 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.22 نقطة.

حقق المؤشر يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، بأكبر مكسب يومي منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.36 نقطة.

دعم مكاسب العملة الأمريكية بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 19 كانون الثاني/يناير لأدنى مستوي منذ عام 1969 ، بالإضافة إلى تسارع غير متوقع فى نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال الشهر الجاري على حسب بيانات أولية للحكومة الأمريكية.

قد تحقق العملة الأمريكية هذا الأسبوع ، ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه معظم العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه حاليا ضغوط متزايدة تجاه التراجع الحاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي ، وضعف احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية هذا العام.

ومن ناحية أخرى وبالنسبة لتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يوم الخميس إن واشنطن وبكين على بعد أميل وأميال من حل القضايا التجارية.