شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف ويستمر بالتذبذب حول 0.7100، وبما أن السعر دون 0.7165، فإن الميل الهابط سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستويات 0.7060 ثم 0.7000 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط