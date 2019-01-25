شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول مقاومة العلم الصاعد، بانتظار تأكيد الاختراق للاندفاع نحو مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 63.95 كمحطة إيجابية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 60.20 يمثل شرط أساسي لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد