شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط في مسار ضيق منذ الصباح ولا يزال دون خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يتواجد عند 54.40، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص اختراق هذا المستوى ومن ثم الاندفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 60.00، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 51.46 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد