شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول خط المقاومة اللحظي وحول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 15.45، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار 15.62 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، مع التذكير بأن أهداف الموجة الهابطة المقترحة تبدأ عند 15.22 وتمتد إلى 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط