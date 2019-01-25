شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لاختبار المقاومة 1286.70، يرافقه تحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 1277.00 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1262.50، مع الإشارة إلى أن استمرار الميل الهابط المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1286.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1260.00 والمقاومة 1290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط