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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لحاجز 1.3100 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لاستهداف مستوى 1.3226 الذي يمثل محطتنا الإيجابية التالية.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2962 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3226
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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