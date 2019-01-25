شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 1.1443 لاستمرار الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 1.1443.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1220 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط