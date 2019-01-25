شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف مكاسبها بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.37$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.30$،وسجلت الأعلى عند 15.40$ ، والأدنى عند 15.28$.

فقدت أسعار الفضة يوم الخميس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل تراجع معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.36 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تواجه العملة الأمريكية ضغوطا متزايدة حيال إمكانية استمرار البنك الفيدرالي الاتحاد فى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

يدعم ارتفاع معظم المعادن النفيسة فى الوقت الحالي ، تحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن الولايات المتحدة والصين على بعد أميل وأميال من حل القضايا التجارية.