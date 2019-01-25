- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف مكاسبها بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.37$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.30$،وسجلت الأعلى عند 15.40$ ، والأدنى عند 15.28$.
فقدت أسعار الفضة يوم الخميس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل تراجع معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.36 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تواجه العملة الأمريكية ضغوطا متزايدة حيال إمكانية استمرار البنك الفيدرالي الاتحاد فى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.
يدعم ارتفاع معظم المعادن النفيسة فى الوقت الحالي ، تحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن الولايات المتحدة والصين على بعد أميل وأميال من حل القضايا التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تستأنف مكاسبها بدعم تراجع الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.