شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يتجه لثانى خسارة أسبوعية بعد تحذير المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه اليورو إلى التراجع للأسبوع الثانى على التوالى يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس البنك المركزى الأوروبى إن النمو الاقتصادى سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح.

وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزى الأوروبى سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وكان اليورو يجرى تداوله فى الأشهر الثلاثة الماضية فى نطاق 1.12-1.16 دولار.

واستقر اليورو على نطاق واسع يوم الجمعة عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى فى شهرين، والذى بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس.

وارتفع الاسترلينى إلى أعلى مستوى فى 11 أسبوعا يوم الجمعة بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطى الوحدوى فى ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل.

وقاد التقرير الذى نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترلينى إلى الارتفاع 0.4 % إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر، وارتفع الاسترلينى بنحو 1.8 % هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار.

أما مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2 % إلى 96.41 نقطة.