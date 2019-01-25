شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 25 – 1 – 2019 ارتفاع بقيمة جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، ليسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى سوق الصاغة 642 جنيها للجرام.

ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تحرك الذهب العالمى بنسبة 0.41 % حيث زاد سعر أوقية الذهب من 1278 دولار إلى 1284 دولار، وهو ما أثر على أسعار الذهب فى مصر.





وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 550 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 642 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 733 جنيها

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات : 5136 جنيه

أوقية الذهب: 1284 دولار

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.