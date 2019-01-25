شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان الشركات نتائج أعمالها، وبالرغم من تجدد المخاوف التجارية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى. وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7% إلى 358.3 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسى" البريطانى بنسبة 0.2% عند 6830.8 نقطة. أما مؤشر "كاك" الفرنسى فارتفع بنسبة 1% إلى 11235.5 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسى بنحو 0.6% مُسجلاً 4899.7 نقطة. وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1318 دولار.

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