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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي و إريكسون يقفز أكثر من 3% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تقلص احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتطبيع السياسة النقدية خلال هذا العام ، وقفز سهم إريكسون بأكثر من 3% بعد الإعلان عن زيادة فى المبيعات الفصلية.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال أربع جلسات ، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.
أبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يوم الخميس ، وحذر ماريو دراغى محافظ البنك من المخاطر المحيطة بمنطقة اليورو ، خاصة التوترات التجارية العالمية وضعف الأسواق الناشئة.
وحذر البنك الأوروبي من نمو أضعف من المتوقع على المدى القصير ، ويعاني اقتصاد اليورو بالفعل حاليا من أكبر تباطؤ فى أكثر من نصف عقد ، الأمر الذي قلص احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتطبيع السياسة النقدية خلال هذا العام.
قفز سهم إريكسون بأكثر من 3% بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع بنسبة 10% فى المبيعات الفصلية على أساس سنوي ، وخفضت الشركة خسائر التشغيل ، والتي جاءت أقل من تقديرات الخبراء.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5 % ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.15% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي.
صعد مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.2% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.
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