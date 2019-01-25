الذهب يرتفع عالميًا مع تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بحسب وكالة رويترز.

وتترقب الأسواق أيضًا مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.

وزاد الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل الآن يومه الرابع والثلاثين.

في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2%.

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