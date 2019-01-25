شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدر قائمة مصدرى النفط الخام للصين فى ديسمبر بحجم 7.04 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات جمارك يوم الجمعة، أن روسيا تصدرت قائمة مصدرى النفط الخام للصين فى ديسمبر، لتعزز موقعها فى الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالى متفوقة على المملكة العربية السعودية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فإن حجم الواردات الصينية من روسيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يوميا، فى ديسمبر، ويزيد هذا 40 % عن واردات العام الماضى التى بلغ حجمها 5.03 مليون طن.

وللعام بالكامل، ارتفعت الواردات القادمة من روسيا إلى 71.49 مليون طن، أو ما يعادل 1.43 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 19.7 % عن 59.7 مليون طن فى 2017.

وصدرت السعودية 6.97 مليون طن للصين فى ديسمبر، أو ما يعادل 1.64 مليون برميل يوميا، بزيادة 48 % عن 4.71 مليون طن قبل عام.

وفى 2018 بالكامل، عزز أكبر بلد منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حجم شحناته للصين بزيادة بلغت 8.7 % إلى 56.73 مليون طن، بما يعادل 1.135 مليون برميل يوميا.