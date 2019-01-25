شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.2% بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة، وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية فى الوقت الذى يتباطأ فيه الاقتصاد العالمى بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضاً مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب 0.2 % فى التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادى لأطول إغلاق حكومى فى تاريخ الولايات المتحدة، والذى دخل الآن يومه الرابع والثلاثين.

فى غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 %.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية اليوم الجمعة، وكان المعدن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضى بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب.

وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % مسجلا 802 دولار للأوقية.