- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 25-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 25-1-2019، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، حيث بلغ 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر أسعار العملات التى سجلها البنك الأهلى المصرى.
وعند سعر إغلاق أمس الأول، ثبت سعر الريال السعودى اليوم، بسبب عطلة البنوك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير أمس، وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.76 جنيه للشراء
4.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.75 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.69 جنيه للشراء
4.82 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.73 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 25-1-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.