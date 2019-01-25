شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 25-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 25-1-2019، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، حيث بلغ 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر أسعار العملات التى سجلها البنك الأهلى المصرى.

وعند سعر إغلاق أمس الأول، ثبت سعر الريال السعودى اليوم، بسبب عطلة البنوك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير أمس، وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.69 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع