شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 25-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 25-1-2019، عند سعر ختام تعاملات أمس الأول، نظرا لعطلة البنوك أمس بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

شهد سعر اليورو ثباتا أمام الجنيه على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 20.19 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع بالبنك الأهلى، فى حين جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..



سعر اليورو فى البنك المركزى20.28 جنيه للشراء سعر اليورو فى البنك المركزى20.28 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.19 جنيه للشراء

20.35 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر20.19 جنيه للشراء سعر اليورو فى بنك مصر20.19 جنيه للشراء

20.35 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك قناة السويس20.27 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.24 جنيه للشراء سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.24 جنيه للشراء

20.40 جنيه للبيع





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.44 جنيه للشراء

20.63 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20.29 جنيه للشراء

20.47 جنيه للبيع