شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا, سهم آي إن جي يخرج عن المسار السلبي- تحليل - 25-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر السهم العوامل الإيجابي بتداولات الفترة الأخيرة بتشكيل موجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 10.20, ثبات هذا المستوى يؤكد تشكيله لمستوى دعم جديد ليزيد من فرص تحقيق السعر لأهداف إيجابي خلال الفترة القريبة والمتوسطة بانجذابه نحو 10.80 وصولا نحو 11.10.

محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز توقعنا الصاعد ليزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الإيجابية المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 10.30 و 10.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد