شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار كسر الدعم الأولي– تحليل -25-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمرار تذبذب سعر النحاس دون المقاومة الرئيسية المستقرة حاليا عند 2.7500 يدعم الترجيح السلبي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, يتطلب من السعر كسر الدعم الأولي والمستقر حول 2.6200 ليفتح ذلك الباب أمامه نحو تحقيق المزيد من الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 2.5500 و 2.4000 على التوالي.

محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يدعم الترجيح السلبي بمحاولة تقديمه لعزم سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص تحقيق الكسر المطلوب سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6800 و 2.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط