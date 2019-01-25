شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 25-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتسجيل أي هدف جديد حتى هذه اللحظة نظرا لانحصاره ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بمستوى 825.00 كمقاومة أولية, بينما يشكل مستوى 775.00 دعم لحظي أمام المحاولات السلبية.

نتوقع بمجرد اكتساب السعر لعزم سلبي جديد تأكيد الاستمرارية السلبية والناتجة عن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة لتمتد التداولات بذلك نحو 750.00 وصولا للهدف التالي المتمركز عند 660.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط