شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد فوق المتوسط- تحليل - 25-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج الاندفاع التصحيحي الصاعد مستغلا ثباته الإيجابي فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك مستوى دعم إضافي عند 143.00, لذلك سنبقى بانتظار تقديم السعر لضغط إيجابي على مستوى 144.40 والذي بتجاوزه سيعزز المحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو 145.75 بتداولات الفترة القادمة.

ما يجب التنويه له, أن محاولة هبوط السعر دون المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيجبره على تشكيل بعض التداولات السلبية ليستهدف بذلك مستوى 142.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 140.40.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.90 و 144.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد