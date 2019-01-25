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شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر اليورو مقابل الين- تحليل - 25-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس المزيد من التذبذبات الجانبية لينحصر بذلك ضمن نطاق سعري ضيق كما هو واضح بالرسم المرفق, لكن صمود الدعم المتمركز حول 123.50 يشكل عامل رئيسي لتأكيد ميول السعر نحو تقديم تداولات تصحيحية إيجابية لنبقى بانتظار اندفاعه خلال الفترة القريبة نحو 124.90 و 125.60 على التوالي.
طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 124.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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