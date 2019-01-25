شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالتزامن مع تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,283.98$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,280.77$،وسجلت أعلى مستوي 1,285.17$ ، وأدنى مستوي 1,279.94$.

فقدت أسعار الذهب يوم الخميس نسبة 0.1% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,276.78$ للأونصة ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل بالأمس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.36 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وبخلاف تراجع الدولار الأمريكي ، يدعم أسعار الذهب أيضا تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن النفيس كملاذ آمن ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الأمريكي ، والتي جددت المخاوف حيال الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين على بعد أميل وأميال من حل القضايا التجارية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الرابع على التوالي ليستمر الإجمالي عند 809.76 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 حزيران/يونيو 2018.