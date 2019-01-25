شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع هامشيا ضمن نطاق عرضي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستمر تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ضمن نطاق العرضي الذي يسيطر عليها خلال أخر أسبوعين ، مع انتظار السوق أخبار أو تطورات قوية تعمل على اتساع حجم التداول وزيادة تقلب الأسعار.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:03بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,560$ بانخفاض قدره 10$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,570$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,578$ ، و أدنى سعر عند 3,546$.

حققت أسعار البتكوين يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 3,401$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 400 مليون$ إلى إجمالي 120 مليار$ ،مع نزول هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

تنحصر تعاملات أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" على مدار أخر أسبوعين ضمن نطاق عرضي فى حدود حوالي 400$ لكل وحدة بتكوين ، مع شح الأخبار أو التطورات القوية بالسوق ، والتي تعمل على اتساع حجم التداول وزيادة تقلب الأسعار.

ومعظم أسعار العملات الرقمية الكبرى عالقة بالقرب من مستويات القيعان المسجلة أواخر عام 2018 ،على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل المضاربين على دعم الأسعار وعكس الاتجاه.

توقع خبراء التشفير فى نهاية العام الماضي أن السوق سوف تصل إلى قاع فى الربع الأول من 2019 ،وبعد ذلك تبدأ مرحلة التعافي ،ومع ذلك فإن اتجاه الانعكاس لم يأتي بعد ،الأمر الذي يسبب الانزعاج حاليا تجاه السوق الرقمية.

ومرحلة الصعود إذا حدثت ستكون هذه المرة عملية بطيئة وتدريجية على عكس ما حدث سابقا بصعود قياسي للأسعار ، وستعتمد تلك المرحلة على النشاط المؤسسي ، والتقدم فى اللوائح التنظيمية عالميا.

أعلن "إد تيلي" الرئيس التنفيذي لبورصة شيكاغو CBOE الأسبوع الماضي أن سوق التشفير فى حاجة إلى الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs حتى ينضم مستثمرو المؤسسات الكبري فى وول ستريت.

وأعاذ تيلي عدم موافقة السلطات المالية على تلك الصناديق حتى الآن إلى أن المنظمين لا يستطيعون حماية المستثمرين من التلاعب فى سوق لا يستطيعون السيطرة عليه.

ومن جانبه قال "برين كيلي" المستثمر فى سوق التشفير والمساهم فى قناة سي أن بي سي أنه لا توجد فرصة للحصول على الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة خلال 2019.

من ناحية أخرى يتوقع "ماركوس هيوز" كبير المستشارين الرئيسيين فى المملكة المتحدة لبورصة التشفير الأمريكية الشهيرة Coinbase"" أن تشهد الشركة تطورات هائلة فى البتكوين خلال العامين المقبلين.

ويثق هيوز فى أن الاتحاد الأوروبي سيخرج بإطار تنظيمي أكثر تحديدا خلال هذا العام ، الأمر الذي سوف يعمل على جذب البنوك الاستثمارية الكبري للدخول إلى سوق التشفير.

وقال "شانك بينغ زاو " الرئيس التنفيذي لشركةBinance أن كثيرا من التطوير قد حدث فى سوق التشفير ،وهو ما يعني أن العملات الرقمية مقيمة حاليا بأقل من قيمتها الفعلية.

ذكر تليفزيون CNBC يوم الثلاثاء إن الشركة القابضة Alliance التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها ،والتي تملك حصة مسيطرة فى بورصة Bithumb ،تتطلع إلى إدراج أسهمها فى الولايات المتحدة من خلال امتلاك شركة تجارية هناك.

وأعلنت شركة أمريكية قابضة تدعي Industries أن لديها خطاب نوايا ملزم مع Alliance يمكنها أن تحصل على الشركة المتداولة علنا أو ما يسمي بالاندماج العكسي، وتعتبر تلك الطريقة أسرع لإخراج شركة عامة بالمقارنة بطريقة الطرح العام التقليدية.

على هامش منتدى الاقتصاد العالمي فى دافوس قال "جيرمي لاير" المدير التنفيذي لمنصة جولدمان ساكس أن تقنية البلوكشين التي تقف خلف البتكوين وغيره من الأصول الرقمية ستعلب دورا حيويا فى المستقبل ،وأضاف أن أولئك الذين لا يزالوا متشككين فى قوة التشفير يجب أن يتعرفوا على التكنولوجيا.

وتعتقد "أدينا فريدمان" رئيسة شركة ناسداك أن عمليات عملات التشفير سيكون لها دور مهم فى المستقبل فى حال تمكنت من الاندماج فى الاقتصاد وتحقيق فائدة عملية أكبر ، وأضافت بأن الوضوح فى اللوائح التنظيمية يمكن أن توفر الدفعة للازمة لفئة الأصول الوليدة.