شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 1% مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد فى المئة اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبا بعد اضطرابات فى البلاد.

ولمحت واشنطن يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس فى مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وبلغ خام القياس العالمى مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل فى العقود الآجلة بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرنتش، بزيادة 71 سنتا تعادل 1.2 بالمئة عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا يعادل 1.3 بالمئة.