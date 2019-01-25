شكرا لقرائتكم خبر عن "مش سوق مال بس".. 4 استثمارات تشارك فيها البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع إدارة البورصة المصرية، على رأس أهدافها أن تصبح السوق الرائدة فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة، إلا أنه بجانب ذلك تستثمر البورصة فى 4 شركات بحصص مساهمة وهى:

1- شركة مصر للمقاصة

تأسست شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفى إطار البرامج التى تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات سوق المال المصرى.

الغرض الرئيسى من إنشاء الشركة هو إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصرى وما يرتبط بذلك من خدمات، تطبيق نظام الإيداع المركزى فى مصر، إنشاء نظام القيد المركزى وإتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP).

وحاليًا ينقسم هيكل ملكية الشركة إلى 50% مملوكة لبنوك الحفظ، 45% تمتلكها شركات الوساطة فى الأوراق المالية، بينما تمتلك البورصة المصرية الـ 5% المتبقية.

2- شركة مصر لنشر المعلومات

هى شركة مشتركة بين البورصة المصرية وناسداك أومكس NASDAQ OMX، وتم إنشاؤها فى عام 1999 وذلك بهدف زيادة مستويات الشفافية والإتاحة المعلوماتية فى السوق، وبالتالى إرساء الثقة فى السوق المصرى عند المستثمر.

وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات بنقل بيانات التداول اللحظى للشركات المقيدة ونشر بياناتها على المستوى المحلى والخارجى، كما توفر الشركة قواعد بيانات خاصة بالشركات المقيدة بحيث يصبح بإمكان المستثمرين الإطلاع على كل البيانات والمعلومات الأساسية التى تقوم الشركات المقيدة بتقديمها لإدارة البورصة.

3- شركة إى جى أى تى للخدمات التقنية

تأسست شركة EGIT فى عام 2014 بهدف بناء وتشغيل أول مركز بيانات متخصص لاستضافة وتقديم خدمات لمؤسسات الأسواق المالية فى مصر والشرق الأوسط، وهى شركة مملوكة للبورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات، بعد بناء مركز البيانات الخاص بها، تمكنت شركة EGIT من الحصول على الترخيص الأول لاستضافة التطبيقات المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، تأسست عام 2009 وحصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 بهدف الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، مملوكة للبورصة المصرية وصندوق التأمين الخاص للعاملين ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة وصندوق التأمين الخاص للعاملين ببورصة الأوراق المالية بالإسكندرية.