شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع ليعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية عشرة في سبعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 109.78 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.64 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.87، بينما حقق الأعلى له عند 109.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أظهرت القراءات السنوية الجوهرية للمؤشر المستثنى منها الطعام الطازج والمستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تسارع النمو إلى 1.1% و0.7% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.9% و0.6%.