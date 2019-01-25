شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية الايتكوين لتعكس توالي ارتدادها من الأدنى لها في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي ولتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي ضمن عمليات تصحيحية محدودة ووسط استمرار التداولات في نطاق عرضي ضيق لا يتخطي حاجز الخمسة دولارات خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 05:30 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.12% إلى مستويات 33.284$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 33.244$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 33.684$، بينما حققت الأدنى لها عند 33.230$.

هذا وقد اختبرت اللايتكوين الثلاثاء الماضي مستويات 30$ لأول مرة في نحو شهر قبل أن نشهد ارتدادها من الأدنى لها في أربعة أسابيع عند مستويات 29.768$، لتعكس حالياً مكاسب تفوق السبعة بالمائة خلال الأسبوع الجاري وتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي.

بخلاف ذلك، لا تزال تداولات العملات الرقمية المشفرة تعد في نطاق عرضي ضيق بشكل عام منذ 11 من كانون الثاني/يناير الجاري عقب خسائرها في مطلع هذا الشهر وبالأخص العملة الرقمية الإيثريوم التي تم اختراق شبكتها الايثريوم كلاسك بهجوم بنسبة 51% على بلوكشين العملة وسرقة أكثر من 1$ مليون.

ويذكر أن اللايتكوين اعتمدت في وقت سابق من هذا الأسبوع شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسيتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين ليست العملة الرقمية الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

هذا وتراجعت اللايتكوين عشرة أشهر خلال 2018 وذلك مع انخفاضها في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثامن على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، في ظلال نزيف العملات الرقمية المشفرة والذي دعم أعرب بعض المحللين لكون الأصول الرقمية فقاعة.

ويذكر أنه تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر.