شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب تباين التصريحات حيال ملف المحادثات التجارية الجارية بين واشنطون وبكين ووسط استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.36% لتتداول حالياً عند 15.36$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.30$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 96.38 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس رفض رئيسية مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طلب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس في 29 من هذا الشهر في ظلال الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية ووسط إصرار الجمهوريين على تمويل الكونجرس لإنشاء جدار حدودي بين أمريكا والمكسيك لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية ورفض الديمقراطيين لذلك الأمر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورنس كودلو عن كون الرئيس الأمريكي ترامب متفائل حيال المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس لكون أكبر اقتصاديين في العالم "على بعد أميال وأميال" من حل القضايا التجارية، إلا أن هناك فرصة عادلة بأنهم قد يتوصلوا إلى صفقة.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين في 30-31 من كانون الثاني/يناير مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل الذي يحمل في طياته اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 29-30 من هذا الشهر والتصويت الثالث للبرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل.