شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار في أخر جلسات الأسبوع بينما لا يزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1321 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1304 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1327، بينما حقق الأدنى له عند 1.1301.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 100.7 مقابل 101.0 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.0 مقابل 97.3 في الشهر الماضي، وقد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 104.2 مقابل 104.7.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي أبقي من صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتعقيباً على قرارات المركزي الأوروبي نوه محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي لكون هناك ضغوط على الاقتصاد واردة من عوامل خارجية من ضمنها الحرب التجارية بين واشنطون وبكين والتقلبات في الأسواق الناشئة.