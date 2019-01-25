شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي ووسط التوترات السياسية بين واشنطون وكاركاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات السياسية التي تشهدها فنزويلا عضو منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بعد أن أعلن زعيم المعارضة هناك تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً واعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلي ذلك رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على ذلك الأمر بطرد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من بلاده وقطع علاقات كاركاس مع واشنطون.

وفي تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 1.43% لتتداول عند مستويات 53.89$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.17$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 آذار/مارس 1.23% لتتداول عند 61.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.09$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 96.39 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام فائض 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر مقابل عجز 2.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.2 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 445.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 9% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 4.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 0.6 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس أنه لا يوجد أي مقترح حتى الآن لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، وذلك بسبب التطورات السياسية التي تشهدها فنزويلا، ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها قاموا بمد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة العالمية فاتح بيرول أنه المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1 مليون برميل يومياً، مع أفادته بأن طلب الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً، للنفط لا يزال غير واضح، وتطرقه لكون احتياطيات النفط الصخري الأمريكي ضخمة، ويذكر أنه حذر في مطلع الأسبوع من كون تداعيات زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي على الأسواق قد تكون هائلة لعقد من الزمان.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 21 منصة إلى إجمالي 852 منصة، بينما أفادت تقارير خلال الآونة الأخيرة أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع مؤخراً بواقع 200 ألف برميل إلى مستوى قياسي جديد عند 11.9 مليون برميل يومياً، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي.