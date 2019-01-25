شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر المقاومة – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات إيجابية في الجلسات الماضية ليختبر المقاومة المحورية 33.10، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 29.55 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 27.45 ثم 24.00 كمحطات رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 33.10 والثبات فوقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب تصل إلى 38.40 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 34.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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