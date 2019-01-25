شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يفقد العزم – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الريبل التذبذب ضمن مسار ضيق ويستقر دون خط الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ويتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.24 كمحطة تالية، في حين يشترط استمراره الثبات دون مستوى 0.42.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.34
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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