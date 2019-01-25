شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينتظر الكسر – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالتذبذب عند الدعم المنتظر كسره 116.50، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار تأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 100.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 137.24 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 100.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط