شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البتكوين – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر البتكوين الذي يحوم حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تعتمد على الثبات دون 3605.00 كشرط أولي لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3110.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3100.00 والمقاومة 3800.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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