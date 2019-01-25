شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه إشارات سلبية – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك لتقديم تداولات سلبية مع بداية اليوم، ويتأثر بالإشارة السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 0.9900، فإن سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد سيبقى فعالاً، ويحتاج السعر لاختراق 0.9990 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.0070.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9900 سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9835.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي