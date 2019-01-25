شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من التداولات السلبية يوم أمس ليستقر دون حاجز 0.7100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7060 ثم 0.7000. الثبات دون 0.7165 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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