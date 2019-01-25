شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ محاولات الاختراق – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مقاومة العلم الصاعد الذي يحصر التداولات الأخيرة، متمثلاً بالقناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد، مع ملاحظة أن هناك نموذج رأس وكتفين مقلوب يتواجد مستوى تأكيده عند 63.10، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 72.65 على المدى القصير.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 60.20 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد