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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد ليقترب من المقاومة المحورية 54.40، والتي تمثّل خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيشكّل حافز إيجابي قوي يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية المنتظرة تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 60.00 ثم 64.90.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 51.46 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 56.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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