شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر الكسر – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 15.22 دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، ويعود مؤشر ستوكاستيك للتحرك قرب مناطق التشبع في الشراء، بانتظار كسر الدعم المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الاتجاه الهابط الذي يستهدف زيارة مستويات 15.00 ثم 14.73 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 15.45 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط