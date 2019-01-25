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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر – تحليل - 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب بين الدعم 1277.00 والمقاومة 1286.70، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تحفيز السعر على كسر الدعم المذكور والحصول على حافز سلبي يؤكد استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1262.50.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1286.70 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1316.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1260.00 والمقاومة 1290.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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