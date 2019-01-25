شكرا لقرائتكم ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية 10 في المئة إلى 25 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 22:13

أعلنت «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» في مصر أن صادرات مصر غير البترولية عام 2018 ارتفعت 10 في المئة إلى 24.826 بليون دولار من 22.626 بليون عام 2017.



وتعتزم الحكومة المصرية طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن العام الحالي سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر. ولفت إلى الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي للمنطقة، وإعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة. وألمح الملا إلى أن «النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل في منطقة البحر الأحمر»، موضحاً أن «بدء النشاط هناك جاء بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي في هذه المنطقة البكر التي أبدت شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار فيها». وشدد على أن «هناك احتمالات واعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطات جديدة لصناعة البترول المصرية».

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020. وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل بالتوازي على أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشاريع جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد. وأوضح أن «من ضمن تلك المشاريع مجمع إنتاج البنزين والسولار في محافظة أسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات وتوصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات تموين جديدة»، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة نظراً إلى أهميتها كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.

إلى ذلك أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن مصر ستسدد ديوناً بنحو 6.129 بليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، و8.608 بليون دولار في النصف الثاني. وبحسب البيانات فإن نحو 8.5 بليون دولار من الديون المقرر تسديدها خلال العام الحالي، ستكون لمصلحة السعودية والكويت والإمارات، لتمثل 57 في المئة من قيمة الديون الخارجية المخطط تسديدها خلال العام الحالي.