شكرا لقرائتكم فرنسا تخصّص 25 مليون يورو للاستثمار في الطاقة المتجددة في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 22:07

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم أمس إن وكالة التنمية الفرنسية خصصت 25 مليون يورو كقروض للأفراد والمؤسسات عبر مصرفي القاهرة عمان وفلسطين لتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف ملحم لـ»رويترز» في رام الله: «هذا قرض لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة للقطاع الخاص وللمؤسسات الخاصة وللأفراد». وأضاف: «سيشجع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة».



وأوضح ملحم أن هناك خمسة ملايين يورو مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع «لدعم البناء المؤسساتي لسلطة الطاقة والتشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحالياً لدينا 30 ميغاواط على الشبكة من الطاقة الشمسية».

وقال: «منحنا رخص 13 مشروعاً بقدرة 42 ميغاواط إضافة إلى مشروع بقدرة 157 ميغاواط قيد الدراسة، وهذا يشكل أكثر من 20 في المئة من احتياجات فلسطين وهذا أكثر من الخطة الاستراتجية لعام 2020».

وتقدم الحكومة الفلسطينية تسهيلات للاستثمار في الطاقة منها إعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات إنتاج الطاقة المتجددة. ووصف القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشار المشروع بالمهم «لدعم قطاع الطاقة في فلسطين، مع ازدياد عدد السكان ومواجهة الصعوبات بسبب الاحتلال». وأضاف خلال مشاركته في إطلاق المشروع: «هذا أول مثال للتعاون بين المانحين والمصارف والقطاع الخاص في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة». وقال: «زيادة المبلغ تعتمد على تجاوب السوق مع هذا المشروع الذي يمثل بداية كبيرة عند 25 مليون يورو».