شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ50 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 23:33

أنهت 50 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها لليوم السابق ما يعادل 22 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة أخرى، واستقرت شركتان ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 616 بليون ريال زيادة قدرها 4.8 بليون ريال نستبها 0.79 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 75 في المئة الى 324 مليون ريال في مقابل 185 مليونا اول من أمس وصعدت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 8.1 مليون سهم، في مقابل 7.6 مليون لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة 26 في المئة الى 5960 صفقة في مقابل 4717 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه خلال تعاملات امس بنسبة بلغت 0.58 في المئة تعادل 62 نقطة صعودا الى مستوى 10712 نقطة في مقابل 10650 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجديد الى 4.51 في المئة.

وخالف قطاع المصارف اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.09 في المئة الى 3905 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة 0.01 في المئة الى 3269 نقطة، وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر النقل بزيادة نسبتها 1.8 في المئة تعادل 38 نقطة صعودا الى مستوى 2185 نقطة، فيما بلغت مكاسب مؤشر قطاع الصناعة 1.74 في المئة صعودا الى مستوى 34401 نقطة، وارتفع مؤشر العقارات بنسبة 1.53 في المئة، وصعد مؤشر الخدمات 1.3 في المئة. وبلغت مكاسب مؤشر جميع الأسهم 0.71 في المئة تعادل 23 نقطة الى 3233 نقطة.