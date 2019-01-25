شكرا لقرائتكم «ارباص» تحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 22:01

باريس - رويترز - حذرت «ارباص» أمس من أنها قد تنقل عملياتها المتعلقة بتصنيع الأجنحة إلى خارج بريطانيا في حال غياب إجراءات سلسة للخروج من الاتحاد الأوروبي، متوقعة اتخاذ «قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً» بأنشطتها البريطانية إذا كان الخروج من دون اتفاق.



وأقرّ الرئيس التنفيذي للشركة توم إندرز بأن «ارباص» لن تجري تغييرات فورية في ما يتعلق بالحضور الصناعي للشركة، ووجه مناشدة مباشرة للبرلمان البريطاني المنقسم لتجنب الخروج من دون اتفاق، مصدراً أشد تحذير في شأن التهديد الذي ستتعرض له الوظائف في المستقبل.

وقال في تسجيل مصور نُشره موقع «ارباص» على الإنترنت: «قطاع الطيران البريطاني يقف الآن على حافة الهاوية، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فسنضطر في ارباص لاتخاذ قرارات قد تلحق ضرراً بالغاً بالمملكة المتحدة».

وتوظف الشركة التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في قطاع صناعة الطائرات 14 ألفاً في بريطانيا.

وقال إندرز: «نرجوكم ألا تصدقوا جنون المدافعين عن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يؤكدون أننا لن ننقل مصانعنا الضخمة من هنا وسنظل في بريطانيا على الدوام، إنهم مخطئون». وأضاف: «بالطبع ليس من الممكن نقل مصانعنا الكبيرة في بريطانيا إلى مناطق أخرى في العالم على الفور، لكن الطيران نشاط للمدى الطويل وقد نضطر لإعادة توجيه استثماراتنا في حال الخروج من دون اتفاق، وهناك العديد من الدول التي سترحب جداً بتصنيع أجنحة طائرات ارباص لديها».

إلى ذلك، أشار مسح شركات أمس إلى أن أرباب العمل البريطانيين منحوا موظفيهم أكبر زيادات في الأجور في عشر سنين أوائل العام الجاري، في مؤشر جديد على أن معدل البطالة بالغ الانخفاض بالمعايير التاريخية بدأ في تسريع وتيرة نمو الأجور.

ووفقاً لأرقام أولية جمعتها «اكسبرت اتش آر» لبيانات الأجور، سجلت اتفاقات الأجور السنوية المبرمة هذا الشهر متوسطاً بلغ 2.8 في المئة مقارنة بزيادات نسبتها 2 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أن أجور العمال نمت بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنين وبنسبة بلغت 3.4 في المئة، ما يتناقض مع مؤشرات أخرى على حدوث تباطؤ اقتصادي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وبافتراض تنفيذ سلس نسبياً للمرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن بنك إنكلترا المركزي أنه سيحتاج لرفع سعر الفائدة تدريجاً لتعويض ضغوط التضخم الناتجة عن سوق العمل.